25.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Осужденный за мошенничество блогер Алексей Навальный сознательно глумился на ветераном в суде, выполняя задание западных кураторов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет спецкор Дмитрий Стешин.

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Он подчеркивает, что Навальный даже не подумал извиняться перед ветераном в суде, поскольку перед ним стоит другая задача.

«Это можно было счесть конспирологическими бреднями, если бы перед глазами не было наглядного примера – постмайданной Украины. Сразу же, после госпереворота 2014 года был отменен День Победы, георгиевские ленточки запретили, в пантеон героев засунули бандеровцев и доморощенных эсэсовцев.

Все это происходило на фоне разворачивающейся гражданской войны на Донбассе и экономического кризиса. Казалось бы, не самое удачное время, чтобы бороться с памятью о Великой Отечественной. Но, люди, которые раздавали печенье на Майдане и занимались внешним управлением внутренней украинской политики, сочли эти меры очень важными и неотложными», – пишет Стешин.

«Наши идиотики, сколько угодно могут хихикать над «скрепами» и «победобесием», не понимая, что они – важнейшая часть геополитической игры на постсоветском пространстве. И люди, которые эту игру ведут, прекрасно понимают, что Великая Отечественная – важнейший связующий элемент для всего постсоветского пространства. Уничтожь его – начнется полное расподобление истории и смыслов, перезагрузка в нужную сторону. А народ, который больше не ощущает себя великим, можно переформатировать во что угодно и даже написать ему новую историю», – отмечается в материале.

По мнению автора, в России пытаются внедрить аналогичную украинской схему разрушения и трансформации неоспоримых базовых принципов, которые скрепляют социум.

«Запад никогда не меняет сработавшие, успешные схемы, поэтому все «цветные революции» похожи друг на друга, как близнецы. У нас, судя по поведению Навального и его поклонников, планируется то же самое. Не завтра, может быть через несколько лет. Мы имеем полное право защищаться от этой «прекрасной России будущего», которую нам тут пытаются построить», – резюмирует Стешин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Навальный в суде продолжал глумиться над ветераном.

В итоге суд приговорил его к штрафу, а Навальный выступил со странной речью.