«Ростех» сорвал график строительства новой больницы в Севастополе

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Больница «скорой помощи» в Севастополе превратилась в долгострой. Кроме котлована и залитого фундамента на месте будущего объекта большого медицинского кластера ничего нет, хотя строительство доверили госкорпорации «Ростех», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В авторской программе на «Первом севастопольском» депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко напомнил, что в 2020 году на подписание контракта с дочерней структурой ООО «РТ-СоцСтрой» в город прибыл лично глава Ростеха Сергей Чемезов. Он пообещал «лучшие инженерные и технологические решения» и заверил в наличии у госкорпорации всех необходимых компетенций, начиная от проектирования, до медицинского оборудования и цифровой инфраструктуры.

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«В рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя на строительство больница из бюджета было выделено 7,58 миллиардов рублей. Более половины из этой суммы – 3,5 миллиарда рублей – подрядчик получил, – отметил Пархоменко. – Для пяти корпусов зданий общей площадью в 55 тысяч квадратных метров был выделен земельный участок почти 7 гектаров. При строительстве объекта пришлось вырубить тысячи деревьев, против чего активно возражала общественность. Однако в итоге нужды здравоохранения были признаны первоочередными».

За два с половиной года «РТ-СоцСтрой» выполнило всего 9% от необходимого объема работ. На месте будущей больницы в наличии только залитый фундамент. При этом летом прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев констатировал задержку в строительстве на 8 месяцев, и если к концу года не будут видны основные корпуса, город будет менять подрядчика.

Однако «под ёлочку» архитектурно-художественный совет Севастополя получил новый облик будущей больницы «сокрой помощи» – сочетание желтых и голубых фасадов с крестами, которые закрывают окна учреждения. Как пояснили московские проектировщики, кресты на фасаде – это демпферные балки для повышения сейсмостойкости зданий. Разработчики проекта не учли подверженность региона землетрясениям до 8 – 9 баллов, поэтому, по требованию Минстроя РФ было найдено решение укрепить здание демпферными связями в виде крестов.

Как при проектировании специализированная госкорпорация не учла сейсмичность 9 баллов, исполняющий обязанности директора Севкапстроя Игорь Ахмедов ответить не смог. К проекту, по его словам, никаких претензий нет, 9-бальный сейсморегион он учитывает, и те самые кресты на стенах, перекрывающие окна, по словам Ахмедова, «полная глупость, которую даже комментировать не буду».

«У нас в рамках работы с Гипрогорпроектом только лишь выполнялись мероприятия в части внесения изменений по оборудованию и отдельных незначительных конструктивных изменений по этажам, по планировочным мероприятиям. Все, что касается корректировки сейсмики, я такой информацией не обладаю, – заявил Ахмедов. – По крайней мере, я могу констатировать, что проект нормальный».

Руководитель Севкапстроя уточнил, что задержка с реализацией проекта первоначально была вызвана краснокнижными растениями, на удаление которых нужно получить разрешение Минприроды РФ. Дальше возникли сомнения в устойчивости грунтов, и на поиски карстовых пустот под будущей стройкой ушло 8 месяцев. Что касается сейсмоустойчивости, то диафрагмами жесткости в высотных зданиях выступают шахты лифтов.

Больница скорой медицинской помощи на Фиолентовском шоссе возводится по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя, как главное здание будущего медицинского кластера. В больнице пять корпусов от 3 до 8 этажей, где будут размещаться диагностический, лабораторный центры, пищеблок, операционная, стационар. По соседству уже идет строительство онкологического диспансера.

Год назад правительство РФ утвердило новые сроки строительства и сдачи в эксплуатацию больницы «скорой помощи». Если раньше планировалось сдать объект в 2021 году, то теперь речь идет о 2023-м. Общая смета строительства при пересчете из-за удорожания стройматериалов выросла до 10 миллиардов рублей.