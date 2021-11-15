Руководство Рады пошло признало, что не желает видеть на Украине мигрантов

Новости Украины

Украина не должна выполнять просьбу Социал-демократической партии Германии и принимать у себя ближневосточных мигрантов, которые рвутся в ЕС через белорусско-польскую границу.

Об этом заявил спикер Верховной рады и член СНБО Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос журналистов в парламенте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У него поинтересовались, обсуждалось ли на СНБО предложение о мигрантах.

В ответ было сказано, что все вопросы, которые поднимаются в СНБО, являются секретными.

«Мы обговаривали очень много, в том числе и большое количество сценариев, которые могут быть применены со стороны Украины. Эти предложения обговаривались на заседании СНБО, но учитывая, что я являюсь членом этого совета, и эта информация обсуждалась под грифом «секретно», я не могу её распространять. Но я могу заверить, что таких сценариев много на каждый вариант, который прорабатывался МВД», – отметил спикер.

Однако, по его мнению, Украина не должна пускать мигрантов на свою территорию.

«Что касается предложения забрать мигрантов на Украину – оно не обговаривалось ни в СНБО, ни на других наших встречах с руководителями страны. И моё личное мнение – всё-таки вряд ли была бы правильной позиция Украины касательно того, чтобы мы предоставили жильё этим лицам», – резюмировал Стефанчук.

Напомним, ранее польский политолог в комментарии «ПолитНавигатору» заявил, что Украина примет у себя любое количество мигрантов, но только после того, как Евросоюз пообещает Киеву достаточную «компенсацию».