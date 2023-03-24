Руководство России допускает роспуск ООН. Голосование по «Северным потокам» станет знаковым

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключает, что ООН будет распущена.

Об этом он заявил, отвечая вопросы российских журналистов и пользователей соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международные институты должны меняться. Часть из них не эффективна и носит «мусорный» характер. Типа Международного уголовного суда. Часть функционирует. ООН – отдельный вопрос. Это самая важная площадка. Сейчас уровень политизации в ООН за пределами. Постоянно пытаются вбросить идею реформирования Совета Безопасности и лишения ключевых стран права вето. Если что-то подобное будет происходить, на мой взгляд, и ООН закончит свое существование, как это не печально», – сказал Медведев.

По его мнению, «грядет эпоха региональных соглашений», и «лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН».

«Мир изменился настолько радикально, как я не мог себе представить еще несколько лет тому назад. Обратной дороги нет. Не будет такого, как было. Хорошо это или плохо, не знаю. Но скорее хорошо. Диктату англо-саксонских стран положен конец в силу тех событий, которые происходят», – сказал Медведев.

Отметим, что 27 марта в ООН должно состояться очередное знаковое голосование по проекту резолюции о расследовании подрыва «Северных потоков». Соавторами документа стали Россия и Китай. Ситуация будет показательна, ведь, как прогнозируют наблюдатели, резолюцию наверняка заблокируют США, хотя американские власти и утверждают, будто не причастны к теракту на трубопроводах.

«На заседании в ООН, посвященном «Северным потокам», которое было созвано после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша, мы откровенно сказали, что имеем даже больше, чем «дымящийся пистолет» — так в Америке называют очевидное доказательство. Власти США анонсировали заранее, что эта диверсия будет совершена, и вели себя так, что ни один суд присяжных не взялся бы их оправдать. С другой стороны, мы придерживаемся правил и хотим, чтобы этот вывод был оформлен на международном уровне, чтобы расследование велось силами международной комиссии под эгидой ООН», – объяснил накануне зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.