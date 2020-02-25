25.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина
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Руководство Украины надеется на украинские корни Козака


На Украине не исключают, что прежний куратор украинского направления Кремля Владислав Сурков полностью не отойдет от дел, несмотря на свою отставку.

Об этом в интервью интернет-порталу «ЛигаБизнесИнформ» заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилов, отвечая на вопрос, что изменит для Украины объявленная отставка Суркова и его замена на Дмитирия Козака.

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«Козак – это человек с украинскими корнями. Их там таких очень много… Но мы пока не знаем, где будет использован Сурков, отошел ли он от дел полностью, Владимир Путин отправил его на пенсионную медитацию – или он будет его использовать в каких-то других вещах. Ведь Сурков занимался не только вопросами, связанными с Украиной»- сказал украинский чиновник.

Говоря об «украинских корнях» Козака, Данилов по всей видимости имел в виду, что тот родился в селе Гайворон Кировоградской области.

Примечательно, что в Киеве мнения относительно замены Суркова на Козака разделились. Одни надеются, что Козак будет содействовать возвращению ЛДНР в состав Украины.

Другие же опасаются, что Козак будет «разделять и властвовать над Украиной».

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