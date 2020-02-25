Руководство Украины надеется на украинские корни Козака

25.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

На Украине не исключают, что прежний куратор украинского направления Кремля Владислав Сурков полностью не отойдет от дел, несмотря на свою отставку.

Об этом в интервью интернет-порталу «ЛигаБизнесИнформ» заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилов, отвечая на вопрос, что изменит для Украины объявленная отставка Суркова и его замена на Дмитирия Козака.

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«Козак – это человек с украинскими корнями. Их там таких очень много… Но мы пока не знаем, где будет использован Сурков, отошел ли он от дел полностью, Владимир Путин отправил его на пенсионную медитацию – или он будет его использовать в каких-то других вещах. Ведь Сурков занимался не только вопросами, связанными с Украиной»- сказал украинский чиновник.

Говоря об «украинских корнях» Козака, Данилов по всей видимости имел в виду, что тот родился в селе Гайворон Кировоградской области.

Примечательно, что в Киеве мнения относительно замены Суркова на Козака разделились. Одни надеются, что Козак будет содействовать возвращению ЛДНР в состав Украины.

Другие же опасаются, что Козак будет «разделять и властвовать над Украиной».