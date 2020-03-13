Руководство Украины неспособно навести порядок в Киеве

13.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Пока не стоит обольщаться последними переговорами в Минске, где договорились о создании некоего консультативного совета, в рамках которого планируются прямые переговоры Киева и ЛДНР.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Итоги переговоров Ермака и Козака являются позитивным сигналом для урегулирования конфликта. Но загадывать наперед не хочется. В прошлом мы неоднократно договаривались о самых хороших вещах, а потом ничего не получалось», – сказал Денисов.

Он также добавил, что особенную настороженность вызывает история с нападением неонацистов на советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо, который пытался презентовать платформу «примирения с Донбассом».

«Если руководство Украины не может навести порядок даже в Киеве, то о чем говорить применительно к Донбассу? Радикалы не дают говорить даже представителям власти. Например, мы договоримся о полном и немедленном прекращении войны и так далее. Как Украина собирается сдержать свое слово? Сегодня очевидно, что по мере продвижения к урегулированию конфликта будет все больше нарастать противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МВД Арсеном Аваковым», – считает эксперт.

«Что касается непосредственно Консультативного совета, то в него должны войти эксперты, которые займутся разработкой документов, которые затем будут обсуждаться участниками переговоров в Минске. Ожидается, что принимаемые документы станут базовыми для урегулирования конфликта на Донбассе. Специалистов предоставят ДНР, ЛНР и члены «нормандской четверки»: Украина, Россия, Франция и Германия. При этом речь не идет о расширении «минского формата». Совет будет осуществлять исключительно вспомогательную функцию», – уточнил эксперт.

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