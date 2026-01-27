Румынская фашистка Санду в ПАСЕ требует судить Россию

Елена Острякова.  
27.01.2026 15:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 508
 
Дзен, Молдова, НАТО, ПАСЕ, Политика, Россия, Румыния, Русофобия


Совет Европы должен судить Россию. Об этом молдавская президентка с румынским паспортом Майя Санду заявила сегодня, выступая в ПАСЕ перед полупустым залом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет Европы должен судить Россию. Об этом молдавская президентка с румынским паспортом Майя Санду...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Украина падет, Россия не остановится на границах Молдовы. Поэтому борьба Украины – это борьба за безопасность Молдовы и Европу в целом. Именно поэтому без привлечения России к ответственности за агрессию не может быть прочного мира. Без правосудия война не закончится. Она лишь приостанавливается и готовится возобновиться. Совет Европы должен сыграть в этом активную роль. Выступать не как нейтральный наблюдатель, а как политический защитник международного права», – сказала Санду.

Как известно, Санду накануне поддержала идею о референдума по объединению с Румынией. Таким образом, она реализует проект дальнейшего приближения НАТО на восток.

«Еще лет пять назад подобный проект считался практически невозможным. Но сейчас он более чем вероятен. Получается, что Кишинев транзитом через Бухарест, становится участником и ЕС, и НАТО. И это происходит, потому что РФ завязла в войне против Украины. То есть, Молдова в некоторой степени повторяет финт Финляндии», – пишет украинский экономист Алексей Кущ.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить