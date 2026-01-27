Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Совет Европы должен судить Россию. Об этом молдавская президентка с румынским паспортом Майя Санду заявила сегодня, выступая в ПАСЕ перед полупустым залом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Украина падет, Россия не остановится на границах Молдовы. Поэтому борьба Украины – это борьба за безопасность Молдовы и Европу в целом. Именно поэтому без привлечения России к ответственности за агрессию не может быть прочного мира. Без правосудия война не закончится. Она лишь приостанавливается и готовится возобновиться. Совет Европы должен сыграть в этом активную роль. Выступать не как нейтральный наблюдатель, а как политический защитник международного права», – сказала Санду.

Как известно, Санду накануне поддержала идею о референдума по объединению с Румынией. Таким образом, она реализует проект дальнейшего приближения НАТО на восток.