Русофилу Тайчибекову предстоит новое судилище в Казахстане. Семья узника просит помощи

02.12.2021  20:05 (Мск), Москва,
Алексей Топоров.  
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беспредел, Дзен, Казахстан, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Судебный произвол


В Павлодарском суде 6 декабря начнется новый процесс против русофила Ермека Тайчибекова по обвинению «в оскорблении чести и достоинства» местного судьи.

Семья и соратники узника обратились к общественности с просьбой оказать им финансовую помощь для оплаты услуг адвокатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Павлодарском суде 6 декабря начнется новый процесс против русофила Ермека Тайчибекова по обвинению...

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6, 7 и 8 декабря в суде Павлодара пройдут заседания по новому делу против Тайчибекова, ранее осужденного за любовь к России и желание объединения российских и казахстанских земель, на семь лет строгого режима по сфабрикованным и натянутым обвинениям.

«На днях адвокат Ермека – Галым Нурпеисов, приступает к работе по новым обвинениям, – рассказал «ПолитНавигатору» брат осужденного Марлен Тайчибеков. – 6 декабря начнётся судебный процесс. Стоимость услуг адвоката частично покроют соратники и единомышленники , но в ближайшие время  семье потребуется собрать дополнительно не менее 300 тысяч рублей.

Мой сын – студент. Сам я на пенсии по здоровью. Супруга работала секретарем на фирме, сейчас попала под сокращение . Кроме того, на попечении  остался 12-летний племянник , больной диабетом. Наши с Ермеком отец и мать умерли. Семейных сбережений едва ли хватит на то, чтобы жить несколько месяцев, лишившись главного источника дохода, поэтому услуги адвокатов оплатить не представляется возможным.

Мы обращаемся ко всем сочувствующим Ермеку с просьбой помочь нашей семье в эту трудную минуту! Помогите собрать средства на оплату адвокатов! Неизвестно, кому из нас подобная помощь может понадобиться завтра».

Как ранее рассказал «ПолитНавигатору» адвокат казахстанского русофила – Галым Нурпеисов, новый процесс против Тайчибекова власти Казахстана затеяли для того, чтобы осудить его на максимальный срок, дабы активист не смог вернуться к общественной деятельности.

«Ермека хотят уничтожить! Ему вменяют сейчас распространение заведомо ложных сведений – 274 статью, и распространение порнографических материалов – это у нас здесь 311 статья. Суть такова, якобы под ником Ермеком Тайчибековым было распространено видео, где судья Павлодарского специализированного суда по уголовным делам занимается оральным сексом с другим мужчиной. И это произошло то ли в 2018-ом, то ли в 20819-ом году, и дело до поры лежало на полке…

У него уже приговор есть, сейчас запускают еще и этот процесс, он также пройдет в ускоренном режиме, Ермеку дадут лет пять, я так думаю, и с учетом того, что ему уже дали семь лет, то по совокупности приговоров ему еще три года добавят. Так и десять лет получится.

А там же выделено еще одно уголовное дело, направленное в Комитет национальной безопасности (КНБ) – за оскорбление Назарбаева. Ермек в свое время назвал его маразматиком. И это ему может грозить сроком до пяти лет.

То есть, к десяти годам добавят еще два – три. И вот вам, пожалуйста, двенадцать – тринадцать лет строго режима. Я считаю, что парня просто хотят убить», – прокомментировал ситуацию юрист.



Реквизиты банковской карты Марлена Тайчибекова выложены на странице соратницы Ермека Тайчибекова в одной из социальных сетей.

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