Русофоб Бабченко пригрозил евреям переходом в антисемитизм

24.01.2020, Иерусалим, Владимир Гладков

Пригласив на форум памяти жертв Холокоста президента «страны-агрессора» Владимира Путина, евреи Израиля дискредитировали себя и предали Украину.

Об этом заявил в своем Telegram-канале переехавший из Украины в Израиль беглый российский либерал и ненавистник всего русского – Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Бабченко намекнул, что «презрение» израильтян к «гоям» не пройдет для них даром, так как такая «тактика» – «двусторонняя».

«Евреи, скажите, а чем объясняется такая популярность Путина в Израиле? Никогда бы в жизни не подумал, что популизм начнет брать верх и в вашей стране.

Большей дискредитации памяти Катастрофы, чем новый диктатор на трибуне Яд Вашема, в этот самый момент оккупирующий соседнюю страну, сделавший ксенофобию, расчеловечивание, ненависть и агрессию своей главной политикой и оружием, репрессирующий не имеющий своего государства народ (ничего не напоминает?) и держащий в заложниках гражданку Израиля – вообще, довольно сложно себе представить.

Тактика «нам надо выжить, свои дела в первую очередь, а происходящее в мире гоев – дело второе» – она ж ведь двусторонняя.

Я вот, поддерживавший Израиль всегда и везде, до корней волос поддерживавший, сижу сейчас и думаю – если Израиль не поддерживает Украину, и расстилается перед её захватчиком, ну, собственно говоря, на кой черт мне тогда поддерживать Израиль?

И такие мыслительные процессы происходят сейчас у миллионов людей по всему миру.

Вы же понимаете это? Ну и вот какова была сверхидея-то этого мероприятия?», – возмутился хейтер.

При этом, по мнению Бабченко, украинский президент Зеленский повел себя глупо, так как не отказался сразу от поездки на траурные мероприятия в Израиле с участием российского лидера.

«Владимир Александрович повел себя, конечно, не умно. Мягко говоря. Ему бы сразу напрямую отказаться – и именно четко и жестко проартикулировать свою позицию, – «там, где Путин, я появляться не буду», – а не устраивать этот детский сад, короткие штанишки. Он повел себя глупо. Но он повел себя не подло», – снисходительно заключил Бабченко.

Досталось в гневной тираде пропагандиста и израильскому премьеру, «посмевшему» принимать в своей стране Владимира Путина.

«А Беньямин Нетаньяху ведет себя очень умно. Очень расчетливо. Но… Вы понимаете, что это теперь останется в истории – как евреи принимали оккупанта и захватчика на мероприятиях к дате Холокоста (черт, Кафка, ты и сюда добрался) – и это уже навсегда?

И если события пойдут по самому плохому сценарию, то лет через пятьдесят, когда школьники будут задавать вам вопрос – скажите, а как вам в голову пришло принимать в Яд Вашеме человека, начавшего Третью Мировую – вам будет очень сложно найти вразумительный ответ на этот вопрос», – учит евреев Бабченко.

«Не думал, что когда-нибудь напишу это, но сейчас я хочу выразить поддержку Владимиру Зеленскому. На фото улыбающаяся мама Наамы Исхаар, улыбающийся Владимир Путин, улыбающийся Беньямин Нетяньяху, улыбающаяся тетенька. Все улыбаются. За кадром тринадцать тысяч убитых украинцев, два миллиона беженцев, триста тысяч оккупированных крымских татар.

Так, собственно, скажите, чем вызвана такая популярность Путина-то? Шаббат шалом», – язвительно завершил свой спич беглый русофоб.

Напомним, ранее Аркадий Бабченко нецензурно обругал украинских избирателей, комментируя провальное выступление Владимира Зеленского перед полупустым залом на экономическом форуме в Давосе.