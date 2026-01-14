Русофобка Зурабишвили: Россия захватит Украину уже после сделки – как Грузию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Перед Украиной и Европой стоит не военный, но более опасный вызов со стороны России, которая при помощи гибридных методов готовит «не внезапный крах, а медленное разрушение», хочет «сделать вид, что демократия существует – и истощить ее».

Об этом бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила на Глобальном европейском форуме Renew Europe 2026 в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом смысле Грузия находится на передовой геополитической линии. Это наглядный пример того, как в 21-м веке демократия может отступить не под натиском танков, а с помощью гибридных методов. Манипуляции на выборах, захват, а не мгновенное закрытие СМИ, ослабление институтов изнутри, а не их свержение в один момент», – вещала Зурабишвили.

Она пожаловалась на давление со стороны России, которая с помощью искусственного интеллекта проводила «изощренную кампанию злонамеренного вмешательства, дискредитируя стремление Грузии вступить в НАТО и усиливая антизападные нарративы».