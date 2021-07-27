Русофобы рано радовались: Юридический разговор о преступлениях киевского режима только начинается

27.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Решение ЕСПЧ отклонить запрос России на применение к Украине обеспечительных мер в связи с дискриминацией русского языка и водной блокады Крыма в рамках поданного РФ иска – это вопиющие двойные стандарты, что подтверждает дело блогера-уголовника Алексея Навального.

Такое мнение, передает корреспондент « Страсбургского суда», в своем телеграм-канале высказывает председатель комитета по международной политике Госдумы Леонид Слуцкий.

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«Отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер по жалобе России на действия Украины нельзя воспринять иначе, кроме как проявление махровых двойных стандартов. К сожалению!

Все мы помним, как по 39 статье регламента Страсбургский суд требовал освободить Навального, грубо вторгаясь в компетенцию судебной системы РФ и российской юрисдикции. Россия же, ссылаясь на ту же норму, просила обязать власти Украины незамедлительно прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым и снять ограничения прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. То есть там, где речь шла о политизации статуса заключённого Навального, мы видели истеричные призывы, а там, где о жизненно важных потребностях тысяч людей – ждите в порядке общей очереди рассмотрения иска», – отмечает политик.

«Да, хотел бы особо обратить внимание поспешивших праздновать победу русофобов всех мастей: ни о каком отказе рассматривать поданную Генпрокуратурой жалобу речи не идет и идти не может. Это было решение по запросу на незамедлительное принятие обеспечительных мер. Сам же иск зарегистрирован и будет рассмотрен Европейским судом. Разговор на юридическом поле о преступлениях киевского режима только начинается», – убежден депутат.

«И тут ЕСПЧ придется продемонстрировать, является ли он беспристрастным органом, следующим букве закона, или политизированной структурой. Все представленные Россией в жалобе факты подкреплены ссылками на нарушенные Киевом статьи Европейской конвенции. К слову, в решении суда по обеспечительным мерам в отношении Навального никаких ссылок нет. Выводы очевидны», – резюмирует Слуцкий.