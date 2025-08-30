Русская армия штурмует Покровский фронт в меньшинстве

На отрезке фронта от Красноармейска (Покровска) до Константиновки российским войскам приходится наступать на превосходящие силы противника, который в пожарном порядке нарастил группировку.

Об этом своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы сложим на этом участке 150 км фронта все соединения Украины, какие туда быстро перебросили для затыкания этого прорыва на Золотой Колодезь, и всё-всё-всё вместе посчитаем, то у нас получится, что на 80 пехотных батальонов украинской армии наступают 58 батальонов российской армии.

То есть, российская армия находится в наступлении, и при этом в меньшинстве. В некоторых местах начались очень активные контратаки украинской армии – всё это в связи с тем, что резко нарастили группировку войск на этом фронте», – сказал Ширяев.

