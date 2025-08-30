Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На отрезке фронта от Красноармейска (Покровска) до Константиновки российским войскам приходится наступать на превосходящие силы противника, который в пожарном порядке нарастил группировку.

Об этом своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

