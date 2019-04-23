Русская Церковь и украинские раскольники начали борьбу за Зеленского

23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинские и российские церковники наперебой поздравляют с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Так, сегодня на сайте Московской патриархии опубликовано поздравление Зеленского от патриарха Кирилла – главы РПЦ.

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«Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений, — говорится в заявлении патриарха. — Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви», – говорится в документе, опубликованном от имени патриарха Кирилла сайтом Патриархия ру.

Со своей стороны, поздравил Зеленского и Филарет, “почетный патриарх” новосозданной на Украине при активном участии Константинополя и Петра Порошенко неканонической ПЦУ.

“Об этом говорится в сообщении на его странице в социальной сети Facebook.

“Хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете сознательные доверия нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины. Упомянутые ценности украинцы не раз защищали на Майдане, защищают они их и на войне с российским агрессором. Подавляющее большинство наших сограждан отдала голоса за Вас, потому что стремилась к миру и более решительной борьбы с коррупцией”, – говорится в поздравлении, опубликованном на странице Филарета в социальной сети.

Характерно, что в отличие от поздравления патриарха Кирилла, у Филарета нет ни слова о том, что он ожидает от Зеленского какой-либо государственной поддержки ПЦУ. Речь идет исключительно о борьбе с коррупцией и продолжении Зеленским проевропейских реформ. Очевидно, светский характер поздравления Филарета и неупоминание каких-либо околоцерковных ожиданий отражают серьезный конфликт, который переживает сейчас неканоническая ПЦУ, где поставленный под давлением Порошенко митрополит Епифаний (Думенко) пытается лишить власти и влияния самого Филарета, а также недавно пытался отобрать его резиденцию.

Вместе с тем, в среде РПЦ звучат и скептические голоса относительно надежд высшего церковного руководства на президентство Владимира Зеленского. В частности, об этом пишет известный консервативный публицист, протоиерей Всеволод Чаплин в своем телеграм-канале “православная политика”.

“Патриарх поздравил с избранием Зеленского. В поздравлении говорится, что Зеленскому дан “исторический шанс объединить нацию”. В каких пределах? Неужели в тех, которые рисует себе украинский “политикум”? И вокруг чего? Что вообще может объединять православный народ, кроме Православия? Не “европейские” же ценности, безбожные по сути, с их “позитивным” правом? И не искусственное же нивелирование ценностей православного народа с ценностями религиозных меньшинств, которые имеют право на жизнь, но не на диктат над большинством… Вообще давно пора переходить от поздравлений властителей к наказам – строгим и нелицеприятным. Что на Украине, что в России, что в других местах. Самый лучший тон для разговора Церкви с политиками – тон дедушки-сторожа, поймавшего мелких шкодников за кражей яблок”, – считает Чаплин.

Впрочем, насколько можно судить по официальным заявлениям, в самой канонической Украинской Православной Церкви с Чаплиным не согласны и пока предпочитают говорить с избранным президентом совсем иным тоном, о чем свидетельствует вчерашнее поздравление и благословение Зеленского со стороны предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия и управляющего Запорожской епархией Церкви митрополита Луки.

Напомним, как сообщал “ПолитНавигатор”, Онуфрий поздравил Зеленского и напомнил ему о важности соблюдения принципа невмешательства в дела церкви. Кроме того, митрополит заверил Зеленского, что тот может рассчитывать на “безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества”.

Вчера же Окружной административный суд Киева принял важное решение в пользу канонической УПЦ – приостановил процесс ее переименования, предусмотренный принятым ВР Украины в конце минувшего года антиконституционным законом, принятым пропорошенковским большинством в парламенте.

“Судом было удовлетворено заявление УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца”, — цитировал ПолитНавигатор решение суда.

Насколько оправдаются надежды РПЦ, УПЦ и неканонической ПЦУ на президентство Владимира Зеленского и не окажутся ли правы скептики, покажет время и первые же шаги новоизбранного президента в вопросах свободы совести и обеспечения прав верующих.