Русские беженцы из Харькова вновь обращаются к читателям «ПН» за помощью

28.06.2019, Москва, Ольга Киевская

Многие из читателей «ПолитНавигатора» помнят историю беженцев с Украины Дмитрия и Ольги Соколовых. Скрываясь от гестаповцев из военкомата, не желающий убивать русских в Донбассе, харьковчанин Дмитрий с матерью нашел приют в России.

Благодаря нашей совместной помощи семья Соколовых обосновалась в Миассе Челябинской области, где полгода жила по патентам.

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11 июня им, наконец, выделили квоту для получения разрешения на временное проживание. 20 июня они сдали документы на получение РВП, но необходим целый ряд медицинских справок для самого Дмитрия и его матери, которые необходимо предоставить в течение месяца.

К сожалению, российский рынок труда оказался менее доброжелательным к семье Соколовых, чем сотрудники Миграционной службы и россияне, поддерживающие русских харьковчан морально и материально.

Патент – не лучший статус для поиска работы, потому Дмитрию приходится довольствоваться рабочими местами, на которые не идут даже узбеки. Со всеми сопутствующими прелестями: несоответствие квалификации, низкая зарплата, задержки выплат.

РВП получать необходимо, и срочно, т.к. временное проживание избавит Соколовых от необходимости платить так называемый «налог на пребывание в России» в виде патента. А обходится он ежемесячно в 8100 руб. для двух человек.

Кроме того, РВП – это не волчий патентный билет. С обладателями разрешения на временное проживание часть работодателей сотрудничает.

Сумма, необходимая для оформления медицинских справок для Дмитрия и Ольги Соколовых, – около 20 тысяч рублей. Для кого-то мизерная, а для беженцев огромная.

Редакция «ПолитНавигатора» и главный редактор интернет-проекта «Анти-Оранж» Ольга Киевская обращаются к читателям с просьбой оказать посильную помощь нашим соотечественникам, русским людям Соколовым, которые связывают свое будущее с Россией.

Средства для семьи Соколовых можно перечислить на карту Сбербанка, принадлежащую Дмитрию Соколову: № 5336 6903 9022 6324