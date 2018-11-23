Срочно: Необходима помощь беженцам с Украины

23.11.2018, Москва, Ольга Шелкова

Неонацистский переворот на Украине сломал жизни миллионам людей. Одними из пострадавших стала харьковская семья Соколовых.

На Дмитрия обратили пристальное внимание хунтовские военкоматы. Еще бы. Молодой, здоровый, неплохо образованный мужчина 38-и лет. Именно таких людей, молодых и среднего возраста, киевская хунта предпочитает убивать, давая им в руки оружие и принуждая уничтожать стариков и детей в Донбассе.

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На Дмитрия была открыта настоящая охота. Когда стало совсем трудно скрываться от стервятников из военкомата, Дмитрий с пожилой матерью (это вся его семья) вынуждены были бежать с Украины. Долгая одиссея закончилась в небольшом уральском городе Миассе, где Соколовых приютила семья главного редактора интернет-проекта «Анти-Оранж» Ольги Киевской.

Как и во многих случаях, беженцы с Украины оказались без средств к существованию. Что крайне осложняет ситуацию, Соколовы не подпадают ни под какие льготные категории в действующем миграционном законодательстве РФ. Единственным возможным способом их легализации в России стало приобретение патента, самого дорогостоящего механизма пребывания в РФ. Пришлось на это пойти, чтобы обеспечить им год «спокойной жизни» на родине для получения более серьезных статусов и впоследствии – гражданства РФ. То есть, мытарства только начинаются.

Естественно, без документов ни Дмитрий, ни его мать, которая, к слову, делает чудесные мягкие игрушки, не могут найти работу. Из «прошлой жизни» у Дмитрия сохранилась лишь удаленная работа в интернете, которая приносит 12-15 тыс. руб. в месяц. Лишь аренда квартиры обходится семье в 6500 руб. без коммунальных услуг. А впереди – ежемесячная выплата стоимости патента в сумме 3740 руб. с человека.

Оформление необходимых документов для оформления патента уже обошлось в огромную для семьи Соколовых сумму около 40 тыс. руб. – патенты – 7480 руб.

– медицинские справки – 12000 руб.

Стоимость освидетельствования в этой больнице размещена на сайте http://oknb74.ru/prays-list

http://спидцентр.рф/index.php/2014-09-22-18-17-04/inostrannym-grazhdanam

http://chokptd74.ru/PDF/prices2017.pdf

– медицинские страховки – 2200 руб.

– переводы паспортов – 1400 руб.

– экзамены по русскому языку высшего уровня – 14000 руб.

Редакция «ПолитНавигатора» присоединяется к просьбе главного редактора интернет-проекта «Анти-Оранж» Ольги Киевской оказать посильную финансовую помощь семье Ольги и Дмитрия Соколовых, которые ни при каких условиях не согласились участвовать в геноциде русского народа в Донбассе.

Средства можно присылать Дмитрию Соколову непосредственно следующими способами:

-Карта Сбербанка России 5336 6903 9022 6324

-Яндекс-деньги 410011528160493