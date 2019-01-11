«Русские боятся подходить к украинским катерам» – Клименко

11.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Военно-морское присутствие Украины в Азовском море напугало Россию, которая прекратила досматривать украинские суда.

Об этом в интервью киевскому изданию “Апостроф” заявил главный редактор портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда “Майдан иностранных дел” Андрей Клименко.

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Он сказал, что в октябре-ноября 2018 года многие скептики говорили, что два украинских катера, которые были переброшены в Бердянск по суше, ни на что не повлияют.

“Но у нас с октября прекратились задержания в море! Тот же российский адмирал Вольский из береговой охраны ФСБ на пресс-конференции жаловался, что украинские моряки стали наглые, мол, наши 25 октября пытались осмотреть судно под болгарским флагом, так эти наглецы навели на нас оружие и предупредили, чтобы мы не приближались ближе, чем на две мили! Казалось бы, два маленьких катера, но у нас нет больше задержаний в море. Вот что делает военно-морское присутствие.

Россияне в Азовском море открытым текстом говорят: “К Гюрзе не подходить”. То есть к нашим катерам типа “Гюрза-М”. Потому что все знают, что там находятся серьезные ребята, которые могут действительно применить оружие. В июле посреди моря задержали 40 судов, а сейчас? Ноль. И это все – результаты военно-морского присутствия”, – утверждает Клименко.

Напомним, что, как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских корабля вместе с членами экипажей были задержаны российскими пограничниками.