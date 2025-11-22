«Русские на Украине, к счастью, завязли» – немецкий генерал

Если бы Владимир Путин хотел напасть на страну НАТО, как об этом трубит западная пресса, Кремль вряд ли стал бы ждать несколько лет, пока Североатлантический альянс перевооружится и будет готов к обороне.

Об этом в интервью Welt заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не впадайте в крайности. Конечно, особенно с военной точки зрения, всегда надо готовиться к самому худшему. Но в настоящее время я не думаю, что Россия вообще способна атаковать территорию НАТО, и вопрос, хочет ли действительно этого Путин? То, что мы наблюдаем сейчас, особенно диверсионные акты в Польше, возможно в любое время в любом месте. Это, конечно, гибридная война, это делается для того, чтобы сбить с толку НАТО, ЕС, западный мир. Отчасти это удаётся. Но сейчас я придерживаюсь мнения, что русские на Украине, к счастью, завязли», – сказал Катер.