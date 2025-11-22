«Русские на Украине, к счастью, завязли» – немецкий генерал

Максим Столяров.  
22.11.2025 10:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 693
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Если бы Владимир Путин хотел напасть на страну НАТО, как об этом трубит западная пресса, Кремль вряд ли стал бы ждать несколько лет, пока Североатлантический альянс перевооружится и будет готов к обороне.

Об этом в интервью Welt заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не впадайте в крайности. Конечно, особенно с военной точки зрения, всегда надо готовиться к самому худшему. Но в настоящее время я не думаю, что Россия вообще способна атаковать территорию НАТО, и вопрос, хочет ли действительно этого Путин?

То, что мы наблюдаем сейчас, особенно диверсионные акты в Польше, возможно в любое время в любом месте. Это, конечно, гибридная война, это делается для того, чтобы сбить с толку НАТО, ЕС, западный мир. Отчасти это удаётся. Но сейчас я придерживаюсь мнения, что русские на Украине, к счастью, завязли», – сказал Катер.

«С другой стороны, я смотрю на ситуацию с военной точки зрения. И Путин должен быть не в своём уме, чтобы ждать, пока западный мир, наконец, вооружится и подаст ему знак, мол, Путин, теперь мы готовы к обороне», – добавил немецкий генерал.

