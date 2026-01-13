«Русские нарастили производство ракет и дронов» – в Киеве ждут усиления зимних атак
Россия не только модернизирует «начинку» ракет и дронов, но и увеличивает их производство.
Об этом на канале «Мы – Украина» заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас на российскую баллистику активно работают китайские специалисты. В прошлом году Китай передал России современную технику для металлообработки, и они впервые за 4 года нарастили количество баллистических ракет. Уже летом у них было две тысячи, и темпы растут.
Кроме того, они улучшаются. Русские запускают их по квазибаллистической траектории, и перед заходом на цель ракета делает рывок, и заходит с другой стороны. Потому что ракета «Пэтриот» летит не на саму ракету, а рассчитывает её траекторию. Для этого русские и сделали этот рывок.
Во-вторых, чтобы сбить баллистику, нужно использовать 2-4 ракеты «Пэтриот», а мы себе такой роскоши позволить не можем, учитывая проблемы с американцами. Нужно их экономить. Поэтому комплексы прикрывают только критические объекты.
Всё это в комплексе и даёт такой негативный для нас результат», – жаловался Жмайло.
Он подчеркнул, что российские дроны также стали намного эффективнее.
«К тому же, они идут на сверхбольших высотах. Плюс – темпы производства. Если летом они штамповали 175 единиц в сутки, под конец года у них был план выйти на 190 единиц. Плюс, низкие температуры, так что они атаки будут наращивать», – добавил укро-эксперт.
