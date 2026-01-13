«Русские нарастили производство ракет и дронов» – в Киеве ждут усиления зимних атак

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не только модернизирует «начинку» ракет и дронов, но и увеличивает их производство.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас на российскую баллистику активно работают китайские специалисты. В прошлом году Китай передал России современную технику для металлообработки, и они впервые за 4 года нарастили количество баллистических ракет. Уже летом у них было две тысячи, и темпы растут. Кроме того, они улучшаются. Русские запускают их по квазибаллистической траектории, и перед заходом на цель ракета делает рывок, и заходит с другой стороны. Потому что ракета «Пэтриот» летит не на саму ракету, а рассчитывает её траекторию. Для этого русские и сделали этот рывок. Во-вторых, чтобы сбить баллистику, нужно использовать 2-4 ракеты «Пэтриот», а мы себе такой роскоши позволить не можем, учитывая проблемы с американцами. Нужно их экономить. Поэтому комплексы прикрывают только критические объекты. Всё это в комплексе и даёт такой негативный для нас результат», – жаловался Жмайло.

Он подчеркнул, что российские дроны также стали намного эффективнее.