Русские нас перегружают «Геранями». Европа, где деньги на дроны?! – украинский эксперт

Россия масштабирует производство своих беспилотников, которые перегружают украинское ПВО и мобильные огневые группы. Украинские же мощности простаивают, потому что денег на производство перехватчиков и своих дальнобойных дронов не хватает. Это – вопрос к «партнерам», которые должны не скупиться и дать денег на производство.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Кузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россияне масштабируют средства поражения. Они просто-напросто берут нас числом. И соответственно надеются, что они просто перегрузят нашу систему ПВО. То есть, что мобильная огневая группа не успеет запустить соответствующий дрон, не успеет среагировать, или же у нее будет недостаточное количество подобных перехвадчиков, или других средств для того, чтобы сбить такой дрон. Россияне имеют запас для этого маневра. И мы никуда не денемся, чтобы соответствовать тому же масштабированию. То есть, нам действительно нужно наращивать и это средство противодействия, и привлекать не только даже украинские мощности, но и наших партнеров. Самое главное – это то, чтобы наконец произошел перелом в сознании наших соседей, которые должны понять, что воевать по старинке, за счет наших жизней и нашей страны нельзя, и нужно финансировать!», – высказывал он недовольство.