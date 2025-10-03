Русские нас перегружают «Геранями». Европа, где деньги на дроны?! – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
03.10.2025 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия масштабирует производство своих беспилотников, которые перегружают украинское ПВО и мобильные огневые группы. Украинские же мощности простаивают, потому что денег на производство перехватчиков и своих дальнобойных дронов не хватает. Это – вопрос к «партнерам», которые должны не скупиться и дать денег на производство.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Кузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия масштабирует производство своих беспилотников, которые перегружают украинское ПВО и мобильные огневые группы. Украинские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россияне масштабируют средства поражения. Они просто-напросто берут нас числом. И соответственно надеются, что они просто перегрузят нашу систему ПВО. То есть, что мобильная огневая группа не успеет запустить соответствующий дрон, не успеет среагировать, или же у нее будет недостаточное количество подобных перехвадчиков, или других средств для того, чтобы сбить такой дрон.

Россияне имеют запас для этого маневра. И мы никуда не денемся, чтобы соответствовать тому же масштабированию.

То есть, нам действительно нужно наращивать и это средство противодействия, и привлекать не только даже украинские мощности, но и наших партнеров. Самое главное – это то, чтобы наконец произошел перелом в сознании наших соседей, которые должны понять, что воевать по старинке, за счет наших жизней и нашей страны нельзя, и нужно финансировать!», – высказывал он недовольство.

«То есть это ненормально, когда у нас не загружены наши промышленные мощности, и когда наши разработки нельзя быстро масштабировать, а мы должны тратить время на принятие каких-то бюрократических решений и дальше уже ждать финансирования», – требовал всего и сразу Кузан.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить