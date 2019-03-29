«Русские ничего не делали. Мы сами виноваты» – Коломойский

29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Порошенко виновен в провокации в Керченском проливе, когда при нарушении границы российские пограничники задержали три корабля ВМСУ.

Об этом в интервью телеканалу BBC, полный текст которого опубликован УНИАН, заявил днепропетровский олигарх Игорь Коломойский, отвечая на вопрос, как он представляет себе противостоящим президенту РФ не имеющего опыта Владимира Зеленского во главе Украины.

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“А как Порошенко противостоит Путину? Мы видим «прекрасные» результаты этого противостояния – Крым потерян, Донбасса нет, война бесконечна… Мира мы не видим и он не предстоит… Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен”, – сказал олигарх.

По его словам, нет никаких результатов противостояния Порошенко Путину.

“Вопрос Украины, прежде всего, находится внутри Украины. А Россия есть, как фактор. Есть Европа, есть США, есть Россия. Они никуда не денутся. Существование России никак не зависит от того, кто будет президентом Украины – Зеленский, Гриценко, Порошенко или Тимошенко. Это никак не связано”, – полагает олигарх.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Коломойского занесли на подконтрольный СБУ сайт “Миротворец”, где выкладываются личные данные лиц, причисленных к “врагам Украины”. Коломойского, в частности, обвинили в “дестабилизации общественно-политической жизни в Украине”.

Ранее Коломойский увидел в Донбассе гражданский конфликт, а не войну с Россией.