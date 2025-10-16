Командование российской армии мыслит стратегически – на год-два вперед, тогда в ВСУ такого нет и близко.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил экс-начальник запрещенного в РФ подразделения «Азов» Богдан Кротевич, успевший побывать в российском плену после капитуляции в Мариуполе, а не так давно и вовсе уволившийся из армии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отвечая на вопрос, стали ли русские лучше воевать, он заметил, что ему нравится их стратегическое видение.

«Мы говорим, что у них безлим по людям, и это факт – это навсегда должны понять все наши генералы: что в России люди никогда не закончатся. Я абсолютный противник идеи, что если мы просто будем убивать больше русских, чем они будут убивать нас, мы победим. Нет, никогда мы не победим так», – сказал Кротевич.

По его словам, с тем огромным ресурсом, который русские имеют, «они выбирают стратегические направления наступления».

«И сейчас то, что я вижу, они выбрали два основных направления – это Добропольское и, я считаю, что они решили по серьезному наступать на Лиманское направление, чтобы окружить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. И выглядит так, что огневым контролем они почти их окружили. То есть, конечно, они не захватили территорию, но мы знаем, что трасса Изюм – Славянск уже не проездная. И они постепенно это все закрывают», – сокрушается нацист.

У него поинтересовались, чему можно поучиться у русских.