«Русские пойдут на Мариуполь и Славянск» – Портников

15.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В случае отказа Украины согласиться на реализацию Минских соглашений Россия начнет принуждение Киева к миру.

Такое мнение в интервью журналу «Країна» высказал киевский пропагандист Виталий Портников.

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«Если Украина будет настаивать на своих интересах, переговоры закончатся. Начнется жесткая военная операция, которую русские называют принуждением к миру. Пойдут на Мариуполь и Славянск. Или РФ перекроет транзит газа в Европу. Мол, пусть Запад давит на Киев», – сказал Портников.

По его словам, война в Донбассе продлился еще не один год.

«Нынешнее поколение украинцев обречено жить в полувоенном, гибридном противостоянии Москве. А русские будут в плену своих имперских амбиций еще как минимум несколько десятилетий», – считает пропагандист.

Он также отрицательно отвечает на вопрос, может ли Украина избавиться от Минских соглашений.

«Нет, они – единственная возможность поддерживать санкции против России и давить на нее. Но с каждым годом ситуация для нас будет ухудшаться. В 2020-м транзит газа через нашу территорию остановится и мы станем свободными для наступления русских войск в любом направлении. Европа устает от санкций. Одно-два правительства могут их заблокировать», – считает Портников.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве надеются продержаться несколько недель в случае реального российского наступления.

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