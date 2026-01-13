Рютте не скрывает: «ВСУ – первая линия обороны. Будут защищать себя сами»

Максим Столяров.  
13.01.2026 23:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1473
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Вопреки риторике Вашингтона, США будут полностью вовлечены в процесс обеспечения гарантий безопасности Украины. Но на первой линии огня, как и прежде, останется украинская армия.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Глобальном европейском форуме Renew Europe, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки риторике Вашингтона, США будут полностью вовлечены в процесс обеспечения гарантий безопасности Украины. Но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Конечно, Украина по-прежнему в приоритете. Наша безопасность неразрывно связана с безопасностью Украины. Независимо от того, когда закончится эта война, наша поддержка Украины будет по-прежнему важна для обеспечения прочного мира. В конце концов, украинские вооруженные силы останутся первой линией обороны», – сказал Рютте.

Он указал, что на прошлой неделе во время встречи в Париже был выбран трёхуровневый подход гарантий безопасности Украине.

«Первый уровень – это вооруженные силы Украины. Они будут первой линией обороны, призванной защищать себя. Второй элемент гарантии безопасности – это «коалиция», которую создают Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Многие страны будут работать сообща, предоставляя Украине гарантии безопасности, в том числе обучая её вооруженные силы и делая всё необходимое, чтобы Украина могла себя защитить», – рассуждал он.

«Но есть и третий элемент, это Соединенные Штаты. США теперь полностью вовлечены в процесс обеспечения гарантий безопасности и их участие крайне важно», – уверял генсек НАТО.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить