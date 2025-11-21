Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Просроченный Владимир Зеленский отреагировал на обрушившиеся обстоятельства пространным обращением к украинцам с призывами готовиться к «непростой и насыщенной неделе».

Формально обращение было приурочено к «дню гидности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории! Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима – самая тяжелая – и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. Мы не делаем громких заявлений, мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс, и это Украина не готова к дипломатии. Такого не будет!», – причитал Зеленский.

Он заверил, что «европейцы понимают», что Россия не где-то далеко, а Украина – «единственный щит, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина».

Также Зеленский призвал население «прекратить срач».

«Я обращаюсь сейчас ко всем украинцам. Наши люди, граждане, политики – все! Надо собраться. Прийти в себя. Прекратить срач! Прекратить политические игрища. Государство должно работать. Мы вместе должны не забывать и не путать, кто именно является сегодня врагом Украины», – распорядился криворожский наркоман.

Он вспомнил и начало СВО.