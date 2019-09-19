С Коломойским на Украину вернулся беспредел 90-х

19.09.2019, Киев, Владимир Гладков

С активизацией деятельности на Украине олигарха Игоря Коломойского страну захлестнула волна резонансных нападений и политических разборок.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы посмотрите, что происходит вообще на Украине – сплошь заказные убийства, только в течении дня шесть человек застрелены, один из замов главы киевской администрации избит до потери сознания, в реанимации находится. Борьба за мэрское кресло обострилась, и мы понимаем, кто за всем этим, наверное, стоит.

При этом, когда бывшая глава Нацбанка Гонтарева, тоже загадочным образом пострадавшая, главный враг Коломойского, заявила, что она подозревает (у неё есть все основания) за всем этим Игоря Коломойского, который не раз ей открыто угрожал, вдруг Коломойский сразу же выигрывает суд в Киеве, требующий опровержения. За день! Вы можете себе представить, чтобы за день такие процессы выигрывались? А Коломойский может» – заявил Корнилов.

Фрагмент из интервью Гонтаревой.

«А потом нам будут рассказывать, что Коломойский никакого отношения не имеет ни к президенту, ни к судебной системе, и никак не влияют на ситуацию на Украине», – добавил эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», под Киевом подожгли принадлежащий Гонтаревой особняк.