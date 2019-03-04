С папашей Климентом призвали разобраться без оглядки на УПЦ МП

04.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Деятельность представителя украинских раскольников в Крыму Павла Куща (Климента), чьи адвокаты в воскресенье заявляли о задержании его в Симферополе, необходимо оценивать без привязки к ситуации вокруг УПЦ Московского Патриархата.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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«Священникам Московского Патриархата на Украине есть угроза, независимо от того, что мы здесь будем делать. Любое наше действие или бездействие будет истолковано так, как нужно этому бесноватому режиму. Если его что-то и сдерживает, то вовсе не то, что здесь какого-то Климента мы терпим без регистрации.

Вообще, на мой взгляд, у этой так называемой «церкви», которую он представляет, в Крыму корней никогда не было. Мало того, все те три десятка прихожан, которые там имелись, они, насколько я знаю, эвакуировались уже давно вслед за теми потоками грантов и прочего, в чем они и жили, как в питательной среде», – заявил Никифоров.

По его мнению, не имея легальной регистрации и паствы, Кущ в Крыму может находиться и рассматриваться лишь как частное лицо.

Напомним, что ранее Кущ заявлял, будто прежде получал негласное заступничество от митрополита Крымского УПЦ Московского Патриархата Лазаря, поскольку тот желал сохранить возможность поездок в Киев.