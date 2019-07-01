«С потерей Крыма Украина лишилась и независимости»

01.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Крым якобы является одним из основных «столпов» существования украинского государства.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил зампредседателя запрещенного в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз, рвущийся сегодня в новый состав Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым – это один из самых важных аспектов будущего Украины, ее независимости. Я не слышу от Зеленского таких посылов для народа, для мира таких посылов, которые ранее мы слышали, что Украина не состоится как полноценное государство без Крыма. Это не просто лозунг, это же суть политики, суть строительства независимости Украины», – заявил Чийгоз.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что экс-президент Украины Петр Порошенко опустил главу крымско-татарского меджлиса Рефата Чубарова «на дно» нового предвыборного списка. Вместо него в десятку списка Порошенко попал другой меджлисовец – Ахтем Чийгоз. Чубарову же было уготовано место в списке партии экс-главы СБУ Игоря Смешко «Сила и честь», которая, согласно соцопросам, не проходит в парламент.

Также глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров дал понять, что не любит большинство жителей Крыма, поддержавших воссоединение полуострова с Россией.