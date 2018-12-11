12.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Россия, Украина
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С трибуны Госдумы вновь требуют признания ЛДНР

Донецкую и Луганскую Народные Республики уже давно пора признать и остановить происходящий на Украине беспредел.

Об этом во время заседания Госдумы заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нашим совместным огромным достижением является отстаивание не только Крыма, но и Донбасса. Мы туда отправили 75 конвоев, и продолжаем эту благородную работу, считаем, что давно надо было признать эти республики и остановить этот беспредел», – призвал он.

Напомним, это не первое предложение признать Донецкую и Луганскую Народные Республики. Так, ранее президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов заявлял, что признания документов ЛДНР недостаточно, а депутат Госдумы Андрей Козенко призывал начать выдачу паспортов России жителям республик.

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