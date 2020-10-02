Саакашистов на выборы поведет известный русофоб

02.10.2020, Москва, Олег Кравцов

На предстоящих парламентских выборах занимающий откровенно антироссийскую позицию актер и певец Вахтанг Кикабидзе возглавит список партии «Единое национальное движение», основанную беглым президентом Михаилом Саакашвили.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», журналистам сообщила представитель партии Тина Бокучава.

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«Мы представили в ЦИК партийный список. Первое место в списке занял Буба Кикабидзе», – сказала политик.

При этом сам Саакашвили, имеющий сейчас украинское гражданство и трудоустроенный президентом Владимиром Зеленским на должность главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, не может приехать в Грузии, где он заочно приговорен к лишению свободы за злоупотребление властью.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию, но эксперты предупредили, что его сразу же арестуют после пересечения границы.

Сделавший же карьеру в СССР Кикабидзе принципиально отказывается от гастролей в России, а его соратники жалуются, что в Грузии он фактически стал изгоем.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября.