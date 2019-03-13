Саакашвили анонсировал возвращение в Киев на День дурака

13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться в Киев уже 1 апреля этого года. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Саакашвили, въезд на Украину которому запрещен до 2022-го года, считает, что действующий президент страны Петр Порошенко проиграет в первом туре выборов, и уже с 1-го апреля ему откажутся подчиняться силовики.

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«У меня есть электронный билет польских авиалиний на 1 апреля этого года. Я лечу, куда меня отвезли из Киева в Варшаву, из Варшавы лечу в Киев. 14:05 1-го апреля 19-го года я собираюсь приземлиться в Борисполе.

Я этот билет взял, потому что уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. Как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину.

Так же, как много других приказов не будут выполнять. Я верю в будущее Украины и мечтаю, что оно может наступить без Порошенко», – заявил Саакашвили.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 июля прошлого года Порошенко подписал указ, которым лишил гражданства Саакашвили.