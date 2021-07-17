Саакашвили: Границы Украины будут простираться до Кавказа

17.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Грузии поддерживают украинских националистов и мечтают, что в будущем границы Украины будут простираться от Польши до Кавказа.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший президент Грузии, бежавший из своей страны от уголовного преследования, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Саакашвили, Грузия сегодня является чуть ли не единственным соседом Украины, с которым нет проблем.

«Посмотрите, у Украины со всеми соседями более-менее есть проблемы. Ближайшая непроблемная страна Украины – это Грузия. И для Грузии, скажем так, оно так же есть. Поэтому мы с нетерпением ждем момента, когда исполнится то, что исполнится в гимне украинских националистов – «от Сяна по Кавказ – великая Украина». Ну, Сян мы оставим в покое, но по Кавказ я согласен», – заявил Саакашвили.

Напомним, что между Грузией и Украиной разразился дипломатический скандал как раз из-за Михаила Саакашвили – он получил высокую должность в Киеве, несмотря на протесты Тбилиси, где экс-президент объявлен в розыск и обвиняется в уголовных преступлениях.

Официальный Тбилиси даже отозвал на некоторое время своего посла из Киева, однако уже вскоре грузинским властям пришлось смириться с нанесённым оскорблением, и на Украину как ни в чём не бывало приехала грузинский президент Саломе Зурабишвили.