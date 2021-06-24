24.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Грузия, Дзен, Политика, Украина
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Грузия проглотила дипломатическое унижение Украины

Новости УкраиныВчерашний визит Саломе Зурабишвили в Киев продемонстрировал слабость Грузии, которой пришлось смириться с дипломатическим...

Вчерашний визит Саломе Зурабишвили в Киев продемонстрировал слабость Грузии, которой пришлось смириться с дипломатическим унижением со стороны Украины  – трудоустройством беглого президента Михаила Саакашвили.

Об этом в комментарии корреспондент «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций.

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«Грузия – слабая страна, зависимая от внешних обстоятельств. Поэтому она вынуждена не замечать подобного рода дипломатических унижений. Это не единственный пример. Точно такая же история у Грузии с Россией. Россия может предпринимать любые недружественные действия в отношении Грузии, как реальные, так и символические, а грузины всё равно вынуждены и принимать российских туристов, и торговать, и поддерживать отношения as usual, как называется. Потому что устраивать какие-то демарши и надувать щёки себе дороже.

Грузия – маленькая бедная страна, для неё критически важны все внешние экономические транзакции. Прилетел самолёт с туристами из Украины – это уже серьезное подспорье местной экономике, приплыл кораблик с мандаринами – это перемога. И поэтому грузинская власть, как бы она ни ненавидела Саакашвили и какой бы она ни была антироссийской или антиукраинской, всё равно вынуждена считаться с внешнеполитическими реалиями.

А реалии эти таковы, что на всём Черноморско-Каспийском пространстве Грузия является самым слабым звеном, если не считать непризнанных республик – таких, как Абхазия или южная Осетия. Поэтому приходится делать вид, что Саакашвили не существует, и ехать договариваться», – сказал эксперт.

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