Визит грузинской президентши к Зеленскому обернулся конфузом

23.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, прибывшая в Киев с официальным визитом, поприветствовала украинских военных националистическим кличем «Слава Украине!», который после переворота 2014 года был утвержден властями как официальное приветствие ВСУ.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», церемония встречи Зурабишвили и главы украинского государства Владимира Зеленского в Мариинском дворце началась с конфуза – начальник караула, маршировавший к грузинскому лидеру с саблей в руках, не смог удержать в руках ножны и уронил их на землю, из-за чего ему пришлось дважды начинать свое приветствие Зурабишвили.

Грузинский президент посещает Киев, несмотря на то, что власти Украины проигнорировали протесты Тбилиси по поводу трудоустройства Михаила Саакашвили, который на родине объявлен в розыск и обвиняется в уголовных преступлениях.

Несмотря на то, что сам Саакашвили называет нынешние власти Грузии «пророссийскими», официальный Тбилиси продолжает обвинять Москву в оккупации 20% грузинских территорий.

Зурабишвили после антирусских беспорядков, устроенных грузинскими радикалами в Тбилиси, назвала Россию «врагом».