Саакашвили клюнул на удочку грузинских спецслужб – Мамрадзе

04.10.2021 10:19 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный после нелегального возвращения в страну, намеревался собрать стотысчный митинг в Тбилиси.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал экс-глава Госканцелярии Грузии Петр Мамрадзе, слова которого приводит «Московский комсомолец».

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Он сообщил, что намеревался предпринять Саакашвили.

«План в его воспаленном мозгу был такой. После муниципальных выборов часов в 8 вечера собрать на площади Свободы в центре Тбилиси 100 тысяч человек на митинг протеста против «фальсификации» выборов. И вот тут он бы и появился. Это было бы эффектно», – говорит Мамрадзе.

По его словам грузинские власти знали, что Саакашвили находится в стране, но официально опровергали эту информацию, чтобы не спугнуть нелегала..

«Его изначально вели спецслужбы, и они сделали очень правильно, что допустили его до Тбилиси и подобрали для ареста момент, когда он был совершенно один на этой явочной квартире. Теперь партийные лидеры говорят, что они ничего не знали и в своих высказываниях ориентировались на заявления правительства. Заявления правительства о том, что экс-президент не в Грузии, делались, чтобы его не спугнуть. Саакашвили успокаивало, что его легенда о том, что он не покидал Украину, работает», – добавил бывший грузинский чиновник.

Он добавляет, что теперь сторонники Саакашвили разочарованы.

«Они ожидали, что он прилетит в тбилисский аэропорт, как обещал, его будут встречать толпы поклонников, произойдет эффектный арест под телекамеры всех мировых СМИ. А он как вор прокрался. И получился конфуз. Это не было возвращением политического лидера в Грузию. Это было что-то позорное», – резюмировал Мамрадзе.