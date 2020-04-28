28.04.2020,  Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Саакашвили оказался профессионалом развала


Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили – не «успешный реформатор», каким его пытаются выставить Киев и Запад, а специалист по созданию проблем.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саакашвили – не мессия, это скорее спойлер. Как в России сейчас есть популярный сериал «Миша портит всё», так вот у нас Миша портит всё. То есть это человек по чернухе – кого-то догнать, кого-то оскорбить, чего-то натворить, что-то поломать.

Он профессионал развала – посмотрите, что он сделал с Грузией за период своего правления, довёл её до реальной войны с той де РФ. Там хвастаются какими-то успехами, а успех может быть только в одном – как улучшилось качество и уровень жизни отдельной грузинской семьи. Никак», – сказала Бондаренко.

Напомним, накануне бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса» Сергей Коротких заявил, что Михаил Саакашвили, который со дня на день будет назначен на должность вице-премьер-министра Украины, – это политик, которого в реально независимой стране не допустят к власти.

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