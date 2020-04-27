«Вы – лохи, я теперь за Саакашвили» – депутат Коломойского переобулся в воздухе

27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевский адвокат Татьяна Монтян опубликовала в своём YouTube-канале видеосюжет, в котором демонстрируется, как депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Дубинский, которого считается лоббистом олигарха Игоря Коломойского, в зависимости от ситуации меняет свою позицию в отношении Михаила Саакашвили на прямо противоположную.

Видеоролик состоит из нарезок заявлений Александра Дубинского относительно бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня я буду объяснять вам, любителям Михаила Саакашвили, почему вы лохи. Такие же лохи, как в своё время голосовали за Черновецкого в обмен на гречку. Такие же лохи, как в своё время поддерживали Тимошенко, как любили Януковича. Лохи…

Самое большее что меня удивляет – то, что у нас народ ведётся на таких быдловатых, злобных клоунов. При этом умеют красиво говорить, красиво пиариться, них*я при этом не делая. Вот в Одессу съездите и спросите, что он сделал для Одессы – них*я», – критикует депутат Саакашвили в своих видеообращениях.

Однако ситуация изменилась – команда Владимира Зеленского начала продвигать Саакашвили во власть, и вот уже Александр Дубинский полностью поддерживает назначение бывшего президента Грузии вице-премьером.

«Я публично заявляю, что буду поддерживать назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Нужна свежая вода, и если Саакашвили станет тем самым ручейком свежей воды в этом мутном болоте – тогда он должен та быть, встряхнуть это кубло… Я за Саакашвили», – заявляет парламентарий.

В свою очередь, и сам Саакашвили не остался в долгу и рассыпался ответными любезностями в адрес Дубинского.

«Я хочу откликнуться на челлендж Александра Дубинского. Он реально крутой, потому что он не только лысого хочет погонять – он острый, он в точку бьёт. Я вас поддерживаю, давайте до победы, всё получится», – сказал бывший грузинский президент.

Подобное поведение украинского парламентария прокомментировала Татьяна Монтян.

«Кто за Саакашвили – тот лох», – говорил он еще вчера. Но вот ветерок пахнул с противоположной стороны – и теперь принципиальный борцун с супостатами и защитник доверчивых лохов уже горой за Михо! Жаль, выборов сейчас нет: Оликсандер Принципиальный еще б возглавил избирательный штаб Саакашвили, настолько он его презирает», – написала она в своём блоге.

Напомним, группа депутатов, в которую входит Дубинский, в последнее время усилила критику власти, поскольку та по требованию МВФ инициировала принятие законов, направленных против интересов Коломойского, в частности о запрете отмены национализации «ПриватБанка», ранее отобранного у олигарха при президенте Порошенко.