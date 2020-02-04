04.02.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Галичина, Политика, Украина
Просмотров:

Саакашвили прав – целые регионы могут покинуть Украину


Недавнее заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили об угрозе распада Украины на пять частей имеет под особой все основания.

Так считает спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, мнение которого приводит «Комсомольская правда».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В первую очередь угроза раскола Украины – в слабости власти, в ее ориентациии на внешнее управление и запуск реформ, которые бьют по населению. Это и продажа земли, и продажа госмонополий, таких как железная дорога, водопровод, электроэнергия. Это все даст толчок к формированию мощных кланов, заинтересованных взять под контроль отдельные регионы», – считает политик.

Еще одной причиной возможного распада Украины он называет попытку властей натянуть западноукраинскую идеологию на всю Украину.

«Целые регионы просто не приемлют это. Даже Закарпатье, которое будет тяготеть к Венгрии, а Буковина – к Румынии. Не принимается это и центральной Украиной. И Юго-Востоком – Херсонская, Николаевская, Одесская области. Все это может разодрать страну на части», – подчеркнул Мирошник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-министр иностранных дел Украины полагает, что президент РФ хочет разобрать Украину по частям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть