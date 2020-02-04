Саакашвили прав – целые регионы могут покинуть Украину

04.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Недавнее заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили об угрозе распада Украины на пять частей имеет под особой все основания.

Так считает спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, мнение которого приводит «Комсомольская правда».

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«В первую очередь угроза раскола Украины – в слабости власти, в ее ориентациии на внешнее управление и запуск реформ, которые бьют по населению. Это и продажа земли, и продажа госмонополий, таких как железная дорога, водопровод, электроэнергия. Это все даст толчок к формированию мощных кланов, заинтересованных взять под контроль отдельные регионы», – считает политик.

Еще одной причиной возможного распада Украины он называет попытку властей натянуть западноукраинскую идеологию на всю Украину.

«Целые регионы просто не приемлют это. Даже Закарпатье, которое будет тяготеть к Венгрии, а Буковина – к Румынии. Не принимается это и центральной Украиной. И Юго-Востоком – Херсонская, Николаевская, Одесская области. Все это может разодрать страну на части», – подчеркнул Мирошник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-министр иностранных дел Украины полагает, что президент РФ хочет разобрать Украину по частям.