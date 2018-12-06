Саакашвили продолжит баламутить воду на Украине

06.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий в эмиграции в Нидерландах, решил попробовать себя в новой роли. После должности губернатора Одесской области экстрадированный политик станет ведущим программы на украинском телеканале ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В анонсе программы говорится, что Саакашвили поведает украинцам о том или ином кандидате в президенты страны и раскроет их тайные стороны.

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«Джокеры. Путь в президенты» – новый сезон с новым ведущим, которого знает весь мир. Он – президент, но он не баллотируется. Зато расскажет, на что способны кандидаты. Это Михаил Саакашвили», – говорится в промо-ролике.

Ранее беглый грузинский политик объявил о планах вернуться на Украину, но только после выборов президента страны, которые должны состояться весной следующего года.

На днях соратники Михаила Саакашвили, обещавшие отменить против него уголовные дела, проиграли президентские выборы в Грузии. В Тбилиси по обвинению в незаконной покупке оружия и подготовке беспорядков были задержаны боевики, прибывшие из Украины вместе с депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко.