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04.10.2021 17:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Грузия, Дзен, Политика, Россия
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Саакашвили пытается разжечь войну на Кавказе – Белов

Одиозный политик Михаил Саакашвили покинул Украину и отправился в Грузию ради того, чтобы дестабилизировать...

Одиозный политик Михаил Саакашвили покинул Украину и отправился в Грузию ради того, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе, вызвать хаос и разжечь войну на Кавказе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Грузии сейчас выборы. Любые выборы – это потрясения. Недалеко находятся Турция, Азербайджан, которые сейчас спланировали военные учения. И туда едет Саакашвили. Это всё звенья одной цепи – раскачать войну на Кавказе. И в этом как раз задача Саакашвили, который сейчас туда из Украины направился. «Его задача – раскачать движения в Грузии ко второму мэрскому туру. Ведь Грузия маленькая, функционал местного самоуправления шире, чем в России или на Украине», – сказал он.

Историк и политолог Владимир Корнилов удивился такому умозаключению Белова.

«В Грузии муниципательные органы, они даже не принимают решения», – пояснил Корнилов.

«Как можно раскачать Грузию на уровне на уровне муниципалитетов и сидя в тюрьме?» – добавила ведущая Ольга Скабеева.

В ответ на это Гордей Белов пояснил, что ситуация прояснится в ближайшие часы.

«То, что в тюрьме – ждём сегодняшнего вечера. Будет очень показательный маркер, насколько протесты приобретут либо массовый характер, либо локальный», – резюмировал бывший украинский мэр.

Напомним, несмотря на все старания, Михаилу Саакашвили, арестованному после нелегального возвращения в Грузию, не удалось этим поступком мобилизовать электорат для победы неформально возглавляемой им партии ЕНД на местных выборах.

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