27.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Галичина, Политика, Украина
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Садовой и Тягнибок похоронят планы Порошенко на Галичину


Основную конкуренцию в ходе осенних выборов на Украине «Слугам народа» составят даже не условные оппоненты из «Европейской солидарности», а местные феодалы, что лишит Зе-команду возможности занять крупные города и областные центры.

Об этом в эфире Youtube-канала «Тамир Tamir Шейх» заявил украинский политический эксперт и журналист Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский процесс децентрализации нельзя сказать, что он косметический. Не настолько это самоуправление и децентрализация – не такая, как о ней на местах мечтают местные феодалы, но именно из-за того, что на местах феодалы – это ползущий процесс феодализации.

Это, безусловно, ослабит центральную власть в ближайшие местные выборы. Дело в том, что нынешняя власть объективно упустила свой шанс. Они могли в сентябре назначить и в октябре провести местные выборы, и они бы взяли 15 из 25 крупных городов и областных центров и ещё что-то. Сейчас вообще стоит вопрос о том, что они, скорее всего, ни одного не возьмут», – заявил Джангиров.

При этом вероятность того, что местными выборами удастся воспользоваться экс-президенту Петру Порошенко, эксперт назвал мифической.


«Порошенко возьмёт, но отнюдь не будет у него какого-то блестящего результата. Потому что местные партии поджимают везде. Да, некоторые общенациональные партии превратились в местные, например, на Западной Украине «Самопомощь» и «Свобода» носят характер региональных партий. Так как там политики местные, местные на местных выборах выигрывают у общенациональных», – отметил политолог.

Напомним, ранее Андрей Золотарев заявил, что принятый Верховной радой накануне местных выборов в органы местного самоуправления новый избирательный кодекс имеет огромное количество лазеек, что позволяет подтасовывать результаты голосования.

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