Зе-команда планирует массовую фальсификацию местных выборов

20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Принятый Верховной радой накануне местных выборов в органы местного самоуправления новый избирательный кодекс имеет огромное количество лазеек, что позволяет подтасовывать результаты голосования.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ясно, что с новым избирательном кодексом основной массив злоупотреблений мы получим при подсчёте голосов, поскольку закон выписан, мягко говоря, так коряво, что всем моим знакомым, кто готовится к выборам, нужна двойная квота на должности юристов, поскольку и депутаты, и представители партий на местах до сих пор не могут понять очень многих вещей в законе.

В этом законе масса лазеек, там учтена поправка депутата Гурина № 3274, а именно: «Если избиратель в свободном поле написания номера партии сделал обозначение не по трафарету, то установить волеизъявление возможно. Считается, что избиратель поддерживает кандидата от партии, которую обозначит.

Если обозначение номера кандидата, которого поддерживает избиратель, сделано в графе партии, которую избиратель не поддержал, считается, что избиратель поддержал весь избирательный список кандидатов в депутаты от этой партии, без предоставления поддержки отдельному кандидату».

Понимаете, какой в новом избирательном кодексе простор для колоссального манипулирования результатами выборов?!» – подчеркнул он.

Более того, политолог добавил, что это далеко не единственный способ исказить результаты голосования.

«Другой открытый вопрос: если избиратель в бюллетене поставит галочку, обозначающую выбор партии не в первый квадратик, а во второй, где нужно трафаретом навести номер, можно ли такой голос засчитать за эту партию? То есть, тот, кто возьмёт комиссии под свой контроль, тот и будет распоряжаться этими голосами», – отметил Золотарёв.

Напомним, ранее Верховная рада приняла постановление №3809 «О назначении местных выборов», которое запрещает жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса выбирать местную власть.