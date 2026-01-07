Растерянность, которую демонстрируют европейцы в ответ на действия США, представляет собой крайне жалкое зрелище.

Об этом на канале «Duran» заявил американский экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За последний год США бомбили 7 стран. Не просто угрожали, а бомбили. И ни в одном из этих случаев не было никакой поддержки со стороны ООН. Или даже попыток заручиться такой поддержкой. Поэтому я считаю ситуацию очень опасной и критической.

Но вы сами посмотрите, как на это реагируют. Реакция почти везде была такой: «Мы не хотим ничего говорить», «Мы не знаем». Стармер – «давайте узнаем, что говорят в США».

Стармер самый жалкий политик в истории британской политики! Это невероятно! Ещё есть Макрон, который говорит, что, мол, знаете, Мадуро был нелегитимным президентом. У нас есть Евросоюз, который официально заявляет, что это было нелегитимное правительство, а потом они говорят: «Боже мой, посмотрите, что он говорит о Гренландии, это незаконно!» – отметил выступающий.