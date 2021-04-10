Самый прозападный министр Белоруссии неожиданно вступился за Путина

10.04.2021, Москва, Елена Острякова

Заявление с осуждением президента США Джо Байдена, оскорбившего российского коллегу Владимира Путина, которое ждали месяц назад от белорусского лидера Александра Лукашенко, сделал сегодня считающийся прозападным министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Он резко высказался о Байдене в интервью телеканалу «Беларусь-1», хотя журналистка спрашивала его нападках Литвы и Пльши, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас наблюдается полный отход от принципов традиционной дипломатии. То, что российский политолог Федор Лукьянов назвал «триумфом языка без костей». Один глава государства выдвигает против другого главы государства обвинения в преступлениях против человечества. Раньше это привело бы как минимум к вооруженному конфликту. А сейчас один бульдог пролаял, некоторые шавки протявкали в поддержку, и на этом все. Некоторые заявления последовали, но никто не несет ответственности за абсолютно циничные действия и заявления», – сказал Макей.

Он также полностью взял на себя ответственность за издевательский комментарий белорусского МИД в адрес США в конце марта (там Белоруссия предъявляла права на Аляску). Кроме того, Макей ответил своему сыну, который критиковал комментарий как непрофессиональный.

«Некоторые бывшие сотрудники МИДа реагировали таким образом: когда мы работали в министерстве, тогда там работали высококвалифицированные специалисты. Читай: мы великие ушли, и ничего больше не осталось. Хочу успокоить их – нормальные работают сотрудники, высококвалифицированные. Приходят молодые ребята толковые, с несколькими высшими образованиями. Дипломатическая служба Белоруссии жила и будет жить», – сказал Макей.

Напомним, что его сын Виталий, который уволился из МИД после начала Беломайдана, в соцсети LinkedIn написал, что «нарочито хамоватое удальство» комментария МИД «никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность».