Санкции за Навального уже согласованы. Москва предупреждает о зеркальном ответе

09.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Франция и Германия согласовали санкционный список по делу о так называемом отравлении российского блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на французскую газету Le Monde.

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Источник французской газеты сообщили, что всего в согласованном списке значатся девять российских чиновников – сотрудников администрации президента РФ и структур госбезопасности, которым хотят заморозить активы и и запретить поездки в ЕС. Список планирует обсудить в Совете по иностранным делам в Брюсселе 12 октября.

В Москве же предупредили, что если ЕС введет санкции, то последует зеркальный ответ. Так, о встречных мерах в эфире телеканала «Дождь» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Cанкции, стоп листы, ограничительные меры, они всегда в международных отношениях приводят к одному – ответным мерам. Симметричным, параллельным либо схожим, неважно. Но ответные меры — это есть реалии международных отношений», — сказала Захарова.

Она заявила, что по делу Навального не предоставлено никаких доказательств, а также подчеркнула, что Запад не стремится разобраться в ситуации, а использует ее как предлог для введения санкций.

Напомним, что Навального вывезли на лечение в Германию, где объявили, что он был отравлен смертельно опасным боевым веществом «Новичок». Но уже спустя некоторое время Навальный оказался вполне здоровым и бойко раздающим интервью, объявляя, что был отравлен «тайной армией Путина».

Столь быстрое «воскрешение» блогера вызвало недоумение у западных экспертов, усомнившихся реальности отравления.