Сара Вагенкнехт: Мерц безумно ведёт Германию к войне с Россией

Максим Столяров.  
06.09.2025 17:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 561
 
Война, Германия, Дзен, Россия


Германский канцлер Мерц запустил маховик подготовки Германии к новой войне с Россией.

Об этом в своём блоге заявила немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы движемся к войне с Россией, вопрос более чем серьёзен. Если мы, живущие в Германии, будем знать о войне только по телевизору, то снова столкнёмся с ней уже следующим летом, или через год.

Больше никакого барбекю в парке, никакой лёгкости. Вместо этого – сирены, бомбоубежища, страх. Война неизбежна, и единственное, что мы можем сделать – это подготовиться к ней наилучшим образом.

Шум на всех каналах снова усилился за последние две недели, о том, что «Путин хочет войны», он снова «совершит набег на Прибалтику», и поэтому «нам нужно больше танков, солдат, нужна воинская повинность даже для женщин», – обрисовала ситуацию Вагенкнехт.

«К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти.

Но не потому, что Путин скоро вторгнется в Польшу, а потому что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей.

Правда в том, что безумное перевооружение, которое мы наблюдаем сейчас, делает войну более вероятной. В нашем мире, даже случайность, компьютерная ошибка, или недоразумение могут привести к каскаду разрушительных событий.

Постоянно происходят инциденты в Балтийском море, в воздушном пространстве. Каждый из них может поджечь. И затем есть невыразимый Зеленский, который провоцирует, например, нападая на ядерные силы России», – подытожила немецкий политик.

