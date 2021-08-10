Сараевские СМИ наврали о том, что Додик нарушил бойкот органов власти страны

10.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Аппарат сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика опроверг информацию сараевских СМИ о том, что лидер боснийских сербов участвовал в заседании Президиума по телефонной связи.

Ложную информацию распространило государственное BN TV.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в аппарате Додика подчеркнули, что информация государственного телеканала Боснии и Герцеговины об участии лидера боснийских сербов в заседании Президиума БиГ является ложной и сделана с целью разрушить единство среди боснийских сербов.

«Очень жаль, что такие инсинуации исходят от такого учреждения, которое должно быть серьезным учреждением и не заниматься мистификациями и политиканством. К сожалению, для них, эта дезинформация, конечно же, не будет способствовать разрушению сербского единства, а, наоборот, только укрепит его», – говорится в заявлении.

Напомним, что боснийские сербы по согласованию всех политических сил Республики Сербской объявили бойкот органам государственной власти Боснии и Герцеговины в ответ на антисербские поправки Верховного представителя по БиГ Валентина Инцко в уголовный кодекс страны, вводящие уголовную ответственность за непризнание липового «геноцида в Сребренице».