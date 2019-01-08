Савченко посылает Порошенко в азовский поход

08.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины должен был возглавить морской поход ВМСУ из Черного в Азовское море и прорываться через Керченский пролив вместе с рядовыми матросами.

Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора» , заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, ставшая на Украине фигурантом уголовных дел по подозрению в попытке госпереворота.

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По ее словам, и Черное, и Азовское моря принадлежат Украине, потому кораблям ВМС нужно было до последнего сражаться за проход.

«Там должен был быть главнокомандующий. И тогда бы они не попали в плен, корабли бы прошли. Нужно было прорываться флоту к своему порту, как это должно было быть, по своему морю. Мы имели право там ходить однозначно. Правда на нашей стороне. Черное море принадлежит нам, Крым, принадлежал и принадлежит нам по международному праву. То, что мы сейчас выясняем эту ситуацию, не означало то, что эти корабли не могли там пройти», – заявила Савченко.

Она также полагает, что Украине пора поделить Азовское море с Россией, даже если РФ этого не сделает.

«Отменили один договор о мире, нужно строить другой, заключать другие, нужно делить границу, нужно поделить то море, которое одно на двоих, нужно делить границей, маркировать его. Не хочет этого делать Россия, этого должна делать Украина», – сказала депутат.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины вскоре снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.