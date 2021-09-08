Сбежавший из Черногории воеводинский сепаратист опять во всем винит Белград и Москву

08.09.2021 22:03 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Вернувшийся из Черногории в Сербию после неудавшегося путча националистов лидер сепаратистской Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак заявил, что все произошедшее было инспирировано властями с целью арестовать Мило Джукановича.

Об этом политик заявил ТВ Прва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чанака, непосредственный руководитель буна экс-глава полиции Черногории и советник президента Мило Джукановича – Веселин Вельович, был арестован только за то, что слишком много знал.

«Вельович слишком много знает о внутреннем государственном аппарате и представляет собой угрозу, – заявил сепаратист. – Это была попытка инсценировать историю о насилии, арестовать Мило Джукановича и создать ситуацию, чтобы сломить организованное сопротивление действующей власти. Нынешнее правительство Черногории было сформировано под диктовку России и Белграда, с целью, чтобы оно вышло из НАТО и стало частью Сербского мира».

На вопрос журналиста, что сам Чанак делал в Цетине, да еще и в штабе заговорщиков, тот ответил, что приехал для того, чтобы быть с людьми, чьи взгляды он разделяет.

На заре нулевых, когда кровавый парад суверенитетов в Югославии шел к своему логическому завершению, Ненад Чанак открыто заявлял, что «без независимой Воеводины, не будет мира на Балканах». Право автономного края на отделение от Сербии он обосновывал «спецификой ее пространства, историческими и экономическими причинами».

Будучи этническим сербом, Чанак убежден, что Сербия «предельно клерикализирована и фашизирована». При этом он традиционно выступает против Сербской православной церкви, за права любых меньшинств в ущерб сербскому большинству, считает США – оплотом свободы и демократии, а во всех бедах винит Россию.