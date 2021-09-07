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07.09.2021 12:10 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Беспорядки, Дзен, Провокации, Черногория
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Главного сербского сепаратиста заметили в штабе организаторов бунта националистов в Черногории

Подгорицкий портал Dan опубликовал видео из импровизированного штаба по подготовке неудавшегося бунта против интронизации...

Подгорицкий портал Dan опубликовал видео из импровизированного штаба по подготовке неудавшегося бунта против интронизации митрополита СПЦ, среди участников которого был замечен лидер сепаратистской Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак вместе с сыном.

Характерно, что за соседним столом в штабе находился никто иной, как президент Черногории Мило Джуканович.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», видео было сделано ночью, накануне произошедшего в Цетине бунта националистов-«комитов» и раскольников из ЧПЦ против интронизации митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Иоанникия в древнем монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, подавленного правоохранителями. Что характерно, пока рядовые активисты и боевики готовились к силовой акции и строили баррикады, верхушка заговора организовала штаб в одном из увеселительных заведений, где по мониторам, потягивая горячительное, в частности дорогой виски «Chivas Regal», наблюдала за происходящим в изложении журналистов.

Автором видео стал представитель националистического движения черногорской диаспоры Изудин Гушмирович, а за одним столом с приехавшим из Сербии Чанаком и его сыном сидели раскольничий «владыка Борис», а также свидомый политик Раде Бойович. За соседним столом можно было видеть черногорского диктатора Мило Джукановича и его супругу Лидию. В комментарии к своему видео Гушмирович выразил надежду, что митрополит Иоанникий не рискнет проводить интронизацию в Цетине и пойдет на переговоры с националистами.

«Важно, чтобы я был там и обеспечил гражданский характер этих протестов,- ранее объяснял свой приезд в Черногорию Чанак. – Произошедшее может стать искрой, поводом для введения чрезвычайного положения в Черногории, а затем это будет поводом сделать поворот к деинституционализации, заморозить отношения с НАТО, попросить помощи у Сербии».

До этого, 28 июня, в Видовдан – в святой для каждого настоящего серба день, годовщину Битвы на Косовом поле, Ненад Чанак приезжал в Приштину, беседовал с «премьером» сепаратистов Альбином Курти и заявлял, что поддерживает независимость Косово.

После произошедшего в минувшее воскресенье историк и президент Содружества граждан «Клуб прогрессистов» Чедомир Антич обратился в Прокуратуру, призвав ее начать расследование действий Чанака, который, по его мнению, участвовал в кампанию по нарушению человеческих и религиозных прав черногорских граждан сербской национальности.

На заре нулевых, когда кровавый парад суверенитетов в Югославии шел к своему логическому завершению, Ненад Чанак открыто заявлял, что «без независимой Воеводины, не будет мира на Балканах». Право автономного края на отделение от Сербии он обосновывал «спецификой ее пространства, историческими и экономическими причинами».

Будучи этническим сербом, Чанак убежден, что Сербия «предельно клерикализирована и фашизирована». При этом он традиционно выступает против Сербской православной церкви, за права любых меньшинств в ущерб сербскому большинству, считает США – оплотом свободы и демократии, а во всех бедах винит Россию.

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