Главного сербского сепаратиста заметили в штабе организаторов бунта националистов в Черногории

07.09.2021 12:10 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Подгорицкий портал Dan опубликовал видео из импровизированного штаба по подготовке неудавшегося бунта против интронизации митрополита СПЦ, среди участников которого был замечен лидер сепаратистской Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак вместе с сыном.

Характерно, что за соседним столом в штабе находился никто иной, как президент Черногории Мило Джуканович.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», видео было сделано ночью, накануне произошедшего в Цетине бунта националистов-«комитов» и раскольников из ЧПЦ против интронизации митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Иоанникия в древнем монастыре Рождества Пресвятой Богородицы в Цетине, подавленного правоохранителями. Что характерно, пока рядовые активисты и боевики готовились к силовой акции и строили баррикады, верхушка заговора организовала штаб в одном из увеселительных заведений, где по мониторам, потягивая горячительное, в частности дорогой виски «Chivas Regal», наблюдала за происходящим в изложении журналистов.

Автором видео стал представитель националистического движения черногорской диаспоры Изудин Гушмирович, а за одним столом с приехавшим из Сербии Чанаком и его сыном сидели раскольничий «владыка Борис», а также свидомый политик Раде Бойович. За соседним столом можно было видеть черногорского диктатора Мило Джукановича и его супругу Лидию. В комментарии к своему видео Гушмирович выразил надежду, что митрополит Иоанникий не рискнет проводить интронизацию в Цетине и пойдет на переговоры с националистами.

«Важно, чтобы я был там и обеспечил гражданский характер этих протестов,- ранее объяснял свой приезд в Черногорию Чанак. – Произошедшее может стать искрой, поводом для введения чрезвычайного положения в Черногории, а затем это будет поводом сделать поворот к деинституционализации, заморозить отношения с НАТО, попросить помощи у Сербии».

До этого, 28 июня, в Видовдан – в святой для каждого настоящего серба день, годовщину Битвы на Косовом поле, Ненад Чанак приезжал в Приштину, беседовал с «премьером» сепаратистов Альбином Курти и заявлял, что поддерживает независимость Косово.

После произошедшего в минувшее воскресенье историк и президент Содружества граждан «Клуб прогрессистов» Чедомир Антич обратился в Прокуратуру, призвав ее начать расследование действий Чанака, который, по его мнению, участвовал в кампанию по нарушению человеческих и религиозных прав черногорских граждан сербской национальности.

На заре нулевых, когда кровавый парад суверенитетов в Югославии шел к своему логическому завершению, Ненад Чанак открыто заявлял, что «без независимой Воеводины, не будет мира на Балканах». Право автономного края на отделение от Сербии он обосновывал «спецификой ее пространства, историческими и экономическими причинами».

Будучи этническим сербом, Чанак убежден, что Сербия «предельно клерикализирована и фашизирована». При этом он традиционно выступает против Сербской православной церкви, за права любых меньшинств в ущерб сербскому большинству, считает США – оплотом свободы и демократии, а во всех бедах винит Россию.