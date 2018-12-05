05.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политические репрессии, Религия, Спецслужбы, Украина, Церковь
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СБУ фабрикует антиукраинский заговор православным батюшкам

Украинские силовики обнаружили признаки функционирования организованной преступной сети по итогам обысков у священников канонической УПЦ.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, речь идет о сети распространения материалов, «разжигающих межнациональную рознь».

«В последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях Украинской православной церкви и частных зданиях, принадлежащих представителям этой конфессии. По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни”, – отмечают в СБУ.

Указываются, что среди изъятого – 75 экземпляров брошюры «УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ», которая уже попадала в поле зрения СБ Украины, и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта.

“Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз — это издание «содержит пропаганду религиозной нетерпимости … оскорбляет чувства граждан … в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть», – говорится в сообщении СБУ.

Ранее секретарь Житомирской епархии архимандрит Алексий по итогам обыска заявил, что СБУ совместно с полицией искали литературу, которую можно было причислить к экстремистской.

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